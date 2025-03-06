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İş dünyası Trump'ın tarife politikalarından endişe duyuyor

Fed'in Bej Kitap raporu, iş dünyası liderlerinin Donald Trump'ın tarife politikalarından duydukları endişeyi gösterdi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 09:06

Fed'in ekonomiye ilişkin 'Bej Kitap' raporu, işletmeler Başkan Donald Trump'ın genişleyen ticaret savaşının etkilerine hazırlanırken "belirsizlik" kelimesi ve benzer terimlerle doluydu.

Rapor, ekonominin genel olarak hala "hafif" büyüdüğünü gösterdi. Yine de iş dünyası ve sivil toplum liderleri Trump'ın politikalarının, özellikle de Salı günü Kanada, Meksika ve Çin'e karşı uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin etkileri konusunda "belirsiz", "gergin" ve "endişeli".

Trump'ın göçmenleri toplu sınır dışı etme planları da bir başka endişe kaynağı olurken, bazı iş dünyası liderleri çalışanlarının sınır dışı edilme korkusuyla işe gelmediklerini söyledi.

Bej kitap, gümrük tarifeleri ve diğer Trump politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda artan endişeyi gösteren bir dizi rapor ve anketin sonuncusu oldu.

Raporda, "Çoğu Bölgede temas kurulan kişiler, girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları yükseltmelerine yol açacağını beklerken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcuttu" dedildi.

Raporda, "Katılımcılar, ileri geri tarife konuşmalarının stresli olduğunu ve artan belirsizliğin son derece yıkıcı olduğunu söyledi" ifadeleri de yer aldı.

Rapor genel olarak, Trump'ın ticaret savaşı ve federal çalışan ve programlarda hızla kesintiye gitme hamlelerinin ortasında istikrarsız bir konumda bulunan bir ekonomi tablosu çizdi.

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