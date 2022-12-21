ABD'de işletmelerin ekipman yatırımlarının finansmanı için kredi kullanımları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre, ABD'de şirketler ekipman yatırımları için Kasım ayında 8,6 milyar dolar tutarında yeni kredi, leasing ve kredi hattı anlaşması imzaladılar. 2021 Kasım ayında bu rakam 7,9 milyar dolar olmuştu. Borçlanmalar Ocak ayından bu yana yüzde 6 civarında artış gösterdi.

ELFA verilerine göre ekipman yatırımları için kredi onayları Kasım ayında Ekim ayına göre hafif bir artışla yüzde 77,7 seviyesinde gerçekleşti.

ELFA'nın kar amacı gitmeyen bağlı ortaklığı Ekipman Leasing ve Finansman Vakfı tarafından hazırlanan güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 43,7'den 45,9'a toparlandı.