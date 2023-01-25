Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre, ABD'de şirketler ekipman yatırımları için Aralık ayında 12,9 milyar dolar tutarında yeni kredi, leasing ve kredi hattı anlaşması imzaladılar. 2021 Aralık ayında bu rakam 11,8 milyar dolar olmuştu. Borçlanmalar Ocak ayından bu yana yüzde 6 civarında artış gösterdi.

ELFA verilerine göre ekipman yatırımları için kredi onayları Aralık ayında Kasım ayına göre hafif bir düşüşle yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

ELFA'nın kar amacı gitmeyen bağlı ortaklığı Ekipman Leasing ve Finansman Vakfı tarafından hazırlanan güven endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 45,9'dan 48,5'e toparlandı.