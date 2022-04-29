İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomideki etkisinin devam ettiğini hatırlatarak büyüme tahminini yüzde 7'den 4,3'e çektiklerini açıkladı.

"EKONOMİDE SAĞDUYULU OLMA İLKESİ AZAMİ DÜZEYDE OLMALI"

Calvino, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde büyüme kaydedecek İspanyol ekonomisinin "dayanıklı ve güçlü" olmaya devam etmesine rağmen, "ekonomide sağduyulu olma ilkesinin azami düzeyde olması gerektiğini" vurguladı.

Ekonomide salgın öncesi değerlerin 2023'ün ilk çeyreğinde gelmeye başlayacağını öngören sol koalisyon hükümeti, büyüme tahminlerini 2023'te yüzde 3,5, 2024'te yüzde 2,4 ve 2025'te yüzde 1,8 olarak duyurdu.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), bugün açıkladığı verilerde, tüketim taleplerinin düşmesi sebebiyle 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.