İspanya`da enflasyon çift hane seyrini sürdürüyor

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ağustos ayı enflasyonunu yüzde 10,5 olarak duyurdu.
ART ARDA SON ÜÇ AYDIR ÇİFT HANELERDE SEYREDİYOR
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle birlikte İspanya'da enflasyon oranı art arda son üç aydır çift hanelerde seyrediyor.
Ülkede enflasyon oranları haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 seviyesinde olurken, ağustosta yüzde 10,5 olarak tespit edildi.
Enflasyonun yüksek çıkmasında elektrik, gaz ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu bildirildi.