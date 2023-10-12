İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 209 bin oldu.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 207 binden 209 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin azalarak 206 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 30 Eylül ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 702 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini, ABD Merkez Bankasının agresif sıkılaşma döngüsüne karşı direncin arttığını ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladığını gösterdiğini belirtti.