CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 16:37

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 16:37

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 209 bin oldu.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 207 binden 209 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin azalarak 206 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 30 Eylül ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 702 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini, ABD Merkez Bankasının agresif sıkılaşma döngüsüne karşı direncin arttığını ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladığını gösterdiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü 12 Ekim 2023 09:59
ABD ile dünyaca ünlü şirket arasındaki anlaşmazlık büyüyor ABD ile dünyaca ünlü şirket arasındaki anlaşmazlık büyüyor 12 Ekim 2023 09:56
İngiliz ekonomisi sınırlı büyüdü İngiliz ekonomisi sınırlı büyüdü 12 Ekim 2023 09:41
Rusya’dan ihracatçılar için yeni karar Rusya'dan ihracatçılar için yeni karar 12 Ekim 2023 09:23
Japonya’da bankalar arası transfer sistemindeki arıza onarıldı Japonya'da bankalar arası transfer sistemindeki arıza onarıldı 12 Ekim 2023 09:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ekim 2023 13:22
API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı 12 Ekim 2023 09:02
Japonya’da çekirdek makine siparişleri düştü Japonya'da çekirdek makine siparişleri düştü 12 Ekim 2023 08:59
Gözler ABD’nin tüketici enflasyonuna çevrildi Gözler ABD'nin tüketici enflasyonuna çevrildi 12 Ekim 2023 12:09
Rusya’da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı Rusya'da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı 12 Ekim 2023 08:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Ekim 2023 10:03
Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması 12 Ekim 2023 08:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,55
%0,355
ALTIN
999,64
%-0,036
DOLAR
993,23
%-0,6768
EURO
991,24
%-0,8762
BORSA
997,55
%-0,245
ALTIN
1.007,80
%0,7796
DOLAR
1.012,07
%1,2069
EURO
990,94
%-0,9059
BORSA
984,79
%-1,521
ALTIN
1.031,55
%3,1546
DOLAR
1.016,27
%1,6274
EURO
1.013,65
%1,3645
BORSA
1.655,33
%65,5332
ALTIN
1.488,11
%48,8114
DOLAR
1.622,44
%62,2443
EURO
2.312,06
%131,2063
BORSA
BİST En Aktif Hisseler