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İşte 2023'teki kara ve su yolu yatırımları...

Çin'de kara ve su yollarına yapılan altyapı yatırımları, 2023'ün ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 08:45

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, kara ve su yolu ulaştırma yatırımları, ocak-kasım döneminde 3,6 trillion yuana (yaklaşık 506,84 milyar yuan) ulaştı.

Kara yolu yatırımları yıllık bazda yüzde 1,2, su yolu yatırımları ise yüzde 23,7 artarken toplam yatırım yüzde 3,2 artış kaydetti.

Çin'de yüksek dağ ve çöllerin ayırdığı geniş platoların bulunduğu kuzey ve kuzeybatı kesimleri ile yağmur ormanları ve engebeli yer şekillerinin hakim olduğu güneybatı bölgesi ulaştırma altyapısı yatırımlarına en çok ihtiyaç duyulan kesimler.

Başkent Pekin ve çevresindeki endüstri merkezlerinin bir araya geldiği kuzeydoğu eyaletleri yaygın kara yolu, Yangzı Nehri ve İnci Nehri kıyısındaki kentler ise geniş su yolu ağlarına sahip.

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