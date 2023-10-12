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İstihdam ve işgücü oranları rekor seviyelere ulaştı

OECD Bölgesinde istihdam ve işgücüne katılım oranları, 2023 yılının ikinci çeyreğinde tarihi zirvelerine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 14:08

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 14:08

OECD'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde istihdam yüzde 70,1 ve işgücüne katılım oranı 73,7'ye ulaştı. Bu, serinin başlangı tarihleri olan 2005 ve 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler olarak kayda geçti.

38 OECD ülkesinin 19'unda her iki gösterge için de rekor yüksek seviyeler rapor edildi. Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya dahil 2023'ün ikinci çeyreğinde istihdam oranı OECD ülkelerinin üçte ikisinden biraz fazlasında yüzde 70'i aşarak Euro Bölgesi'nde ve Avrupa Birliği'nin tamamında rekor seviyelere ulaştı.

Buna karşılık, OECD ülkeleri arasında en düşük istihdam oranını yüzde 53,6 ile kaydeden Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 OECD ülkesinde istihdam oranı düştü.

OECD istihdam oranı hem kadınlar hem de erkekler için sırasıyla yüzde 63,2 ve yüzde 77,0 gibi rekor seviyelere yükseldi. OECD'nin işgücüne katılım oranı da kadınlar (%66,7) ve erkeklerde (%80,9) en yüksek seviyesine ulaştı.

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