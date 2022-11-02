Avrupa Birliği'nin sınır ötesi bankacılık kurallarını sıkılaştırmak yönünde yapmayı planladığı değişiklikler İsviçre merkezli varlık yöneticilerinin AB'de, özellikle Almanya'da iş yapmalarını zorlaştıracak.

AB ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERDEN BANKALARIN BU ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERMELERİNİ ZORLAŞTIRIYOR

AB'de hali hazırda Fransa ve İtalya'nın ulusal kuralları AB üyesi olmayan ülkelerden bankaların bu ülkelerde faaliyet göstermelerini zorlaştırıyor, ancak Almanya AB dışından bankaların sınırları içinde rahat bir şekilde faaliyet göstermelerine izin veriyor.

AB Komisyonu tarafından hazırlanmakta olan ve AB içinde fiziki mevcudiyeti olan bankaların üye ülkelerde faaliyet gösterebileceklerini öngörecek düzenlemenin zengin Almanların İsviçre bankalarındaki varlıklarının zaman içinde azalmasına yol açması bekleniyor.

2021 yılında yabancı müşterilerin İsviçre bankalarındaki varlıkları 2,4 trilyon İsviçre frangı seviyesindeydi. Uzmanlar bu paranın dörtte birinin zengin Almanlara ait olduğunu tahmin ediyorlar.

YENİ DÜZENLEMELERİN 2025 YILINDA UYGULAMAYA GİREBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

AB Komisyonu hazırlamakta olduğu tasarının nihai halini 2023 yılı ortasına kadar üye ülkelere sunacak. Yeni düzenlemelerin 2025 yılında uygulamaya girebileceği değerlendiriliyor.