İtalya'nın AB enerji bakanlarına sunmak için hazırladığı öneride, "Tüm Avrupa gaz piyasalarında tüm fiziki ve finansal işlemler fiyat sınırına konu edilmemeli. Sadece Rusya'dan ithalat değil, diğer ülkelerden ithalat ve AB içi gaz üretimi de fiyat sınırına dahil olmalı" ifadeleri yer alıyor.