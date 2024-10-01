Japon Bakan Yardımcısı Mimura: Japonya farklı bir aşamada

Japonya'nın kur politikasından sorumlu isim olan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Atsushi Mimura, Japonya'nın ekonomisinin para politikasının normalleşmesiyle farklı bir aşamaya girmesi nedeniyle döviz kurlarının ekonomik temeller doğrultusunda hareket edeceğini umduğunu söyledi.

Nikkei Financial tarafından düzenlenen bir seminerde konuşan Mimura, "Yen'in zayıflığının ardındaki en büyük etkenlerden biri Japonya'nın 30 yıldır deflasyonda olmasıydı, ancak bu durum artık değişiyor" dedi.

Döviz kurlarının Japon ekonomisinin değişen durumunu yansıtmasını umduklarını belirten Mimura, ihtiyaç olması halinde kur hareketlerine uygun şekilde yanıt vereceklerini de vurguladı.