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Japon döviz diplomatı: Ekonomik verimlilik ve güvenlik arasında denge kurulmalı

Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı Atsushi Mimura, ekonomik verimlilik ve güvenlik arasında dengenin kurulması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 09:01

Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı Atsushi Mimura, yüksek gümrük tarifeleri de dahil olmak üzere artan küresel korumacılığın ortasında ekonomik verimlilik ve ekonomik güvenlik arasında denge kurulması çağrısında bulundu.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyumda konuşan Mimura, küreselleşmenin değerinin yeniden gözden geçirilmesi ve artan korumacılık eğilimi göz önüne alındığında, ekonomik verimlilik ve ekonomik güvenlik arasında doğru dengeyi kurmanın "bugün önemli bir politika meselesi" olduğunu söyledi.

Mimura, ekonomik güvenliğe aşırı odaklanmanın ve korumacı önlemlerin kötüye kullanılmasının "küresel ekonominin verimliliğini azaltacağını ve jeopolitik gerilimleri daha da artıracağını" söyledi.

"Bu nedenle, korumacılığa kaymaktan kaçınırken küreselleşmenin olumsuz yönlerini ele alan bir orta yol bulmamız gerekiyor" dedi.

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