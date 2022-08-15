Dünyanın en büyük ekonomileri arasında üçüncü olan Japon ekonomisi pandemi ile ilişkili sınırlamaların kalkmasının ardından artan tüketici harcamalarının etkisiyle ikinci çeyrekte büyüdü.

Japonya'da GSYH Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdü. Ekonomistler. ilk çeyrekte değişim göstermeyen Japon ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyümesini bekliyorlardı.

Enflasyon ve mevsimsel etkilerden arındırıldığında Japonya'da GSYH, ilk kez 2019 dördüncü çeyreğin üzerine çıktı.

İkinci çeyrekte Japon ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 büyüdü.

Özel tüketimin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 büyüdüğü ikinci çeyrekte, ihracatta büyüme yüzde 8,9 oldu.