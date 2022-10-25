Reuters tarafından yapılan ankete katılan 29 ekonomistten 17'si ABD'de para politikasında sıkılaştırmanın en büyük risk olduğunu belirtirken, Japonya'nın resesyona girmesini beklemediklerini de vurguladılar.

Ekonomistler Japon ekonomisi için Temmuz-Eylül dönemi büyüme tahminlerini yüzde 1,4'ten 1,3'e indirirken, Ekim-Aralık dönemi için büyüme beklentilerini yüzde 1,9'dan 2,0'a çıkardılar.

2022 mali yılının tamamı için büyüme beklentisi yüzde 1,9 olarak korunurken, 2023 mali yılı için büyüme beklentisini yüzde 1,2'den 1,3'e revize edildi.

2022 mali yılı için çekirdek TÜFE beklentisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2023 mali yılı için beklenti yüzde 1,2'den 1,4'e yükseltildi.