Kabine Ofisi, 2021 mali yılı ile 2022'nin ilk çeyrek ekonomik büyümeye yönelik ön verileri güncelledi. Buna göre, Japonya ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,2 daraldı. Böylelikle Japonya'nın GSYH'sı yıllık bazda yüzde 1 geriledi.

Daralma nedenleri arasında durgun özel tüketim harcamaları ile artan ithalat istatistiği gösterildi.

Bu dönemde ithalat oranı yüzde 3,4 artarken, ihracat oranı ise yüzde 1,1 büyüme gösterdi.

İnşaat malzeme fiyatlarının yüksek seyretmesi sonrası özel konut yatırımlarında yüzde 1,1 düşüş kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yurt dışından tedariki sonucu hükümet harcamaları yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.

2021 MALİ YILI

Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılında ise Japon ekonomisi reel bazda yüzde 2,1 büyüme gösterdi. Yıllık baz reel GSYH hacmi 537 trilyon yen (4,2 trilyon dolar) olarak kayda geçti.

Kovid-19 salgını öncesi 2019 mali yılında GDP hacmi 550,5 trilyon yen olarak gerçekleşmişti