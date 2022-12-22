Japon hükümeti, yüksek işletme harcamalarını ve devam eden ücret artışlarının tüketimi desteklemekte olduğunu işaret ederek 2023 malı yılı için GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ancak hükümet, enflasyon beklentisini yüzde 2'nin altında tutmayı sürdürdü.

2022 mali yılı için GSYH büyüme tahminini Temmuz ayında açıkladığı yüzde 2,0'dan yüzde 1,7'ye indiren Japon hükümeti enflasyon beklentisini ise yüzde 2,6'dan yüzde 3,0'a yükseltti.

Nominal GSYH'nın 2022 mali yılında 560,2 trilyon yen seviyesine ulaşacağını öngören Japon hükümeti, 2023 mali yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltti. 1 Nisan 2023'te başlayacak mali yıl için GSYH tahmini 571,9 trilyon yen oldu.

Hükümet 2023 mali yılı için tüketici enflasyonu beklentisini Temmuz ayında olduğu gibi yüzde 1,7 olarak duyurdu.