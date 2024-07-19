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Japon hükümeti büyüme tahminini düşürdü

Japonya hükümeti, zayıflayan yen nedeniyle artan ithalat maliyetlerinden tüketimin darbe almasına ve ekonomik toparlanmanın kırılgan yapısına işaret ederek cari mali yıl için büyüme tahminini düşürdü.

Oluşturma Tarihi 19 Temmuz 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2024 09:37

Japon hükümeti, Mart 2025'te sona erecek olan cari mali yıl için ekonomik büyüme tahminini Ocak ayında öngörülen %1,3'lük artıştan %0,9'a düşürdü.

Ancak güçlü sermaye harcamaları ve tüketim sayesinde gelecek yıl büyümenin hızlanacağı tahmininde bulunarak ekonominin iç talep kaynaklı bir toparlanmayı sürdüreceği görüşünü korudu.

Hükümetin üst düzey ekonomi konseyinin bazı üyeleri ise tüketimde son dönemde görülen zayıflık ve yendeki düşüşün hane halkına verdiği zararla ilgili endişelerini dile getirdi.

Konseyin özel sektörden üyeleri bugun yapılan ve yeni büyüme tahminlerinin tartışıldığı toplantıda "Zayıf yen ve artan fiyatların hane halkının satın alma gücü üzerindeki etkisini göz ardı edemeyiz. Hükümet ve Japonya Merkez Bankası, yendeki son düşüşleri yakından takip ederek politikaya yön vermelidir" dediler.

Yeni tahmin, hükümetin genişleyen ücret artışları, vergi indirimleri ve yakıt sübvansiyonlarının uzatılmasının tüketici harcamalarını artıracağı yönündeki umutlarını yansıtarak, özel sektörün %0,4'lük artış tahminlerinin üzerinde kaldı.

Tahminlere göre hükümet 2025 mali yılında ekonominin %1,2 büyümesini bekliyor.

Zayıf yen ihracatçılara destek sağlarken, yakıt ve gıda ithalatının maliyetini şişirerek tüketime zarar verdiği için politika yapıcılar için bir endişe kaynağı haline geldi.

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