Japonya Ekonomi Bakanı Shigeyuki Goto açıklamasında, 8 ekonomist ile yapılacak görüşmelerin BOJ ile hükümet arasında 2013 yılında yapılan anlaşmanın yerini alacak yeni mali ve parasal politika hedefleri ortaya koymayacağını vurguladı.

Verilen bilgiye göre Ekonomik ve Mali Politika Konseyi toplantısına davet edilecek 8 ekonomist arasında Tokyo Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Tsutomu Watanabe de yer alacak. Watanabe, Japnya'nın fiyat trendleri ve para politikası yanıtları analizleri ele biliniyor.

Bakan Goto, yapılacak toplantının BOJ'un gevşek para politikasından çıkış stratejisini veya BOJ ile hükümet arasında yeni bir anlaşmanın tartışılacağı anlamına gelmediğini de belirtti.