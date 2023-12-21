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Japon hükümeti kişi başına gelirin enflasyonun üzerinde artmasını bekliyor

Japonya hükümeti önümüzdeki mali yılda kişi başına gelir artışının son üç yıldır ilk kez enflasyonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 09:12

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 09:12

Japonya Kabine Ofisi tarafından yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanan ücret artışları ve vergi indirimleri de dahil olmak üzere kişi başına gelir %3,8 oranında artarak hükümetin %2,5'lik enflasyon tahminini aşacak.

Hükümet vergi tedbirlerinin 4 trilyon Yen değerinde olacağını ve toplam gelir artışına yüzde 1,3 puan katkıda bulunacağını tahmin ediyor. Bu da mali teşvik olmaksızın gelir artışının önümüzdeki yıl enflasyonla aynı seviyede olacağı anlamına geliyor.

Hükümet en son Nisan 2021'de başlayan mali yıl için gelir artışının enflasyonun üzerinde olacağını tahmin etmiş ve %0,1'lik fiyat artışına karşılık gelirlerin %1,9 oranında artacağını öngörmüştü.

Kabine Ofisi'nin raporuna göre reel gelirlerdeki artış, ekonominin deflasyondan çıkarken yeni bir aşamaya geçmesi ve ana ekonomik büyüme motorunun kişisel tüketim ve sermaye yatırımı gibi iç talep faktörlerine kayması için bir şans teşkil ediyor.

Rapor, içinde bulunduğumuz mali yılda gelirlerin %2,4 oranında artacağını ve genel enflasyonun %3'lük hızının gerisinde kalacağını tahmin ediyor. Rapor, emtia fiyatlarının gelecek yıla ilişkin tahminlere belirsizlik katan faktörler arasında yer aldığını belirtiyor.

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