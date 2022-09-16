Japon hükümeti, yende keskin oynaklığın ısrarcı şekilde sürmesi halinde döviz piyasasına müdahale edeceği sinyalini vermeye devam ediyor.

Japonya'nın kur politikasından sorumlu olan Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki keskin zayıflamanın sürmesi halinde buna karşı harekete geçmek konusunda eldeki hiçbir seçeneği dışlamayacağını söyledi.

Yendeki tek yönlü ve hızlı hareketlerden duyduğu endişeyi ifade eden Suzuki, "Eğer bu tür hareketler devam eder ise, otoriteler hiçbir seçeneği dışlamadan gerekli adımı atarlar. Kurların ekonominin temel göstergelerini yansıtarak istikrarlı hareket etmeleri önemli. Keskin hareketler arzu edilir değil" diye konuştu.

Suzuki konuşmasında zayıf yenin fayda ve zararları olduğunu ancak zayıf yen için doğru veya yanlış değerlendirmesinde bulunamayacağını da ifade etti.