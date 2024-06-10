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Japon hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı

Japonya hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı. Taslakta hükümet, tüketimin "ivme kaybettiğini" ve kısmen yendeki son düşüşlerin etkisiyle fiyatlar üzerindeki görünümün belirsiz olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 08:56

Japonya hükümeti yıllık ekonomik planında, yumuşak tüketim ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin ardından BOJ ile yakın çalışma ve politikayı "esnek bir şekilde" yönlendirme ihtiyacını vurgulayacak.

Yıllık ekonomik planın Reuters tarafından görülen taslağına göre, "para politikası yeni bir aşamaya girdi" ve bu da hükümetin ve Japonya Merkez Bankası'nın "yakın çalışmaya devam etmesini ve politikayı ekonomik ve fiyat gelişmelerine uygun olarak esnek bir şekilde yönlendirmesini" gerektiriyor.

Taslakta, politika yapıcıların enflasyonu BOJ'un %2'lik hedefi etrafında istikrarlı bir şekilde tutarak, ücretlerin sürekli olarak enflasyondan daha hızlı arttığı bir ortam yaratmaya çalışacakları belirtildi.

İVME KAYBETTİ

Taslakta hükümet, tüketimin "ivme kaybettiğini" ve kısmen yendeki son düşüşlerin etkisiyle fiyatlar üzerindeki görünümün belirsiz olduğunu söyledi.

Taslakta ayrıca dünya genelinde merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya gitmesi ve Çin'in yumuşak büyümesine ilişkin endişeler gibi süregelen denizaşırı risklere de dikkat çekildi.

Hükümet taslağı, 21 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında son halini almadan önce iktidar partisi milletvekillerinin görüşüne sunulacak.

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