Japon hükümetine danışmanlık yapan Ekonomik ve Mali Politika Konseyi'nin (CEFP) özel sektörden üyeleri, hükümetten ücretlerin enflasyondan daha hızlı nasıl artırılacağını konuşmaya hız vermesini istediler.

CEFP'nin özel sektörden 4 üyesi yaptıkları açıklamada, "Fiyatlar yüzde 3-4 artarken ücretlerde artış oranı yüzde 2'nin altında. Tüketici güveninin kötüleşmesinden kaynaklı olarak talep yetersizliği devam ediyor" ifadelerini kullandılar.

Üyeler ayrıca, gelecek yılın başından itibaren ücretlerde büyümeye ek olarak daha geniş makroekonomik konuların CEFP'te tartışılması çağrısı yaptılar.

CEFP'nin 15 üyesi bulunuyor. Bunların 11'i Başbakan Kishida, BOJ Başkanı Kurodo ve bakanlardan oluşuyor.