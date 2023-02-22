İmalat Sektörü Güven Endeksi, Ocak ayının ardından Şubat ayında da negatif bölgede gerçekleşti. Ocak ayında -6 olan endeks Şubat ayında -5 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi de Ocak ayının ardından Şubat ayında da geriledi ancak yüksek bir seviyede kalmaya devam etti. Aralık ayında +25 ile 3 yılın en yüksek seviyesini gören Endeks, Şubat ayında +17'ye indi.

Güven endeksleri hazırlanırken katılımcılara faaliyet durumlarının iyi, çok iyi değil veya kötü seçeneklerinden hangisi olduğu soruluyor. Endeks, iyi yanıtını verenler ile kötü yanıtını verenlerin oranları arasındaki farkı yansıtıyor.

8-17 Şubat tarihlerinde yapılan ankete 244 şirket katıldı.

İmalat sektörü için yapılan ankette ekonomi için en az iyimser olan sektörler elektrikli makina, otomotiv ve ulaştırma ekipmanları oldu.