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Japon imalatçıların güveni toparlandı

Japon imalatçıların güveni toparlarken, hizmet sektöründe görünüm geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 09:06

Japon imalatçılar Temmuz ayında iş koşulları konusunda daha güvenli hale gelirken, hizmet sektöründe görünüm geriledi; Bu durum düzensiz bir ekonomik görünümü yansıtıyor.

Reuters Tankan anketinde imalatçılara yönelik duyarlılık endeksi Haziran ayına göre 5 puan artışla 11'e çıktı ve dört aydan bu yana ilk kez yükseldi. Ancak üreticiler endeksin önümüzdeki üç ayda 10'a gerilemesini bekliyor.

506 büyük finans dışı firmanın katılımıyla yapılan anket, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 30-31 Temmuz'daki politika incelemesini gerçekleştirmesinden iki hafta önce yapıldı.

Reuters Tankan hizmet sektörü endeksi bir önceki aydaki 31 seviyesinden üç ay sonra ilk kez geriledi ve 26'ya düştü. Hizmet sektörü endeksinin Ekim ayında 27 olmasını bekliyor.

Reuters Tankan endeksleri, kötümser yanıtların yüzdesinin iyimser yanıtlardan çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Olumlu bir rakam, iyimserlerin sayısının kötümserlerden fazla olduğunu gösteriyor.

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