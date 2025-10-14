CANLI BORSA
Japon Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele için yeni ekonomi stratejisi gerekiyor

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, enflasyonla mücadele için yeni ekonomi stratejisi gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 09:45

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, "Abenomics" teşvik politikaları döneminden farklı olarak deflasyon yerine enflasyonun endişe kaynağı olduğu mevcut duruma uygun yeni bir ekonomi stratejisi geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kato, düzenlediği basın toplantısında, "Durumun değiştiği su götürmez bir gerçek. Enflasyon, deflasyonun aksine şu anda bizim için bir zorluk haline geldi. Bu ışıkta, mevcut koşullar için uygun politikalar geliştirmenin gerekli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yenin zayıflığı hakkında soru sorulması üzerine Kato, hükümetin döviz piyasasındaki aşırı dalgalanmaları ve düzensiz hareketleri titizlikle izleyeceğini yineledi. Kato, "Geçen haftadan bu yana yenin zayıflaması yönünde hızlı hareketler görüyoruz. Döviz kurlarının ekonomik temellere dayalı olarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesi önemlidir" dedi.

