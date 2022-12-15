Japonya, Kasım ayında da ticaret açığı verdi. Son 16 aydır ticaret açığı veren Japonya'da Kasım ayı ticaret açığı 2 trilyon yen (14,8 milyar dolar) oldu.

Kasım ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 ve ihracat yüzde 20 büyüyerek rekor kırdı.

İTHALATIN YÜZDE 27 ARTMASINI BEKLİYORLARDI

Ekonomistler Kasım ayında ithalatın yüzde 27 artmasını bekliyorlardı.

Japonya'nın yıl başından bu yana verdiği ticaret açığı 18,5 trilyon yene ulaştı. Ticaret açığında rekor 2014 yılında 12,8 trilyon yen ile kırılmıştı.

Kasım ayında Çin'e ihracat sadece yüzde 3,5 artarken, ABD'ye ihracat yüzde 32,5 ve AB'ye ihracat yüzde 32 arttı. Çin dışarıda bırakıldığında Asya'ya ihracat yüzde 11,6 büyüdü.