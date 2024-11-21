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Japonya 21,9 trilyon yenlik teşvik paketi hazırlıyor

Japonya ülkedeki enflasyon ve ücret artışlarını düzenleyecek bir sizi ekonomik sorun için 21,9 trilyon yen büyüklüğünde teşvik paketi açıkladı.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 08:44

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, enflasyondan ücret artışına kadar bir dizi sorunu ele alacak 21,9 trilyon yen büyüklüğünde bir ekonomik teşvik paketini açıklamaya hazırlanıyor.

TOPLAM ETKİSİ 39 TRİLYON YEN

NHK'nın haberi göre paket geçen yılki önlemler dizisinden çok daha büyük olacak ve genel hesaptan yapılacak 13,9 trilyon Yen'lik harcamayı içerecek. Habere göre, özel sektör harcamalarıyla birlikte paketin toplam etkisinin yaklaşık 39 trilyon Yen olması bekleniyor.

ÖNEMLİ BİR SINAV

Önerilen planın, Ishiba'nın bir dizi zirve toplantısına katıldığı Güney Amerika'dan dönüşünün ardından Cuma günü kabine tarafından onaylanması bekleniyor. Ek bütçe ile birlikte paketin hazırlanması, Ishiba'nın iktidar koalisyonunun parlamentoda azınlıkta olduğu bir dönemde politika yürütme kabiliyeti açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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