Japonya Hükümeti Sözcüsü Hirokazu Matsuno'nun verdiği bilgiye göre Başbakan Fumio Kishida, yeni ekonomik teşvik paketi talimatını bu sabah yapılan Kabine toplantısında bildirdi.

"ÜCRET ARTIŞLARINI CESARETLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Matsuno hazırlanacak tedbirlerin fiyat artışları ile başa çıkmayı, ücret artışlarını cesaretlendirmeyi hedefleyeceklerini belirtti.

Alınacak bu tedbirlerin parasal büyüklüğünü netleştirmeyen Matsuno, hükümetin ne kadar harcayacağını belirsiz bırakırken, tedbirlerin hazırlanmasının ardından harcamaların finansmanı için ek bütçeyi hızlı şekilde getireceklerini vurguladı.

Ekonomistler, Kishida hükümetinin yeni teşvik paketinin büyüklüğünün 30 trilyon yeni bulabileceğini tahmin ediyorlar.