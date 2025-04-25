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Japonya ekonomik paket hazırlayacak

Japon hükümeti gümrük tarifelerinin yarattığı acıyı hafifletmek için ekonomik paket hazırlayacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2025 09:30

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2025 09:30

Japonya'da Başbakan Shigeru Ishiba, hükümetinin ABD'nin kapsamlı gümrük tarifelerinin sanayi ve hane halkları üzerinde yarattığı acıyı hafifletmeye yardımcı olacak acil bir ekonomik pakete karar verdiğini söyledi.

Paket, kurumsal finansman için daha güçlü desteğin yanı sıra benzin fiyatlarını litre başına 10 yen düşürmek ve Temmuz ayından itibaren üç ay boyunca elektrik faturalarını kısmen telafi etmek için sübvansiyonlar içeriyor.

"Kabine üyelerine tarifelerin etkilerinden endişe duyan firmalara ve hane halklarına yardım etmek için azami çaba göstermeleri talimatını verdim" diyen Ishiba, tarife önlemlerinin Japonya ekonomisini destekleyen otomobil ve çelik gibi sektörler üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini sözlerine ekledi.

Japon medyasına göre paket, bir yedek fon ve benzin sübvansiyonları için ayrılmış bir fon tarafından finanse edilecek ve Mart ayına kadar olan bu mali yıl için devlet bütçesi üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olacak.

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