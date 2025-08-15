CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde beklenenden daha iyi bir büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 08:46

Japonya ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde ABD'nin gümrük vergisi baskılarına ve zorlu ticaret ortamına meydan okuyarak beklenenden daha iyi bir büyüme gösterdi. Gayrisafi yurtiçi hasıla bir önceki çeyreğe göre %0,3 artarak ekonomistlerin %0,1'lik tahminlerini aştı ve ilk çeyrekteki revize edilmiş %0,1'lik büyümeden daha iyi bir performans sergiledi.

Beklenenden daha güçlü performans, bir önceki çeyrekteki %0,8'lik daralmayı tersine çevirerek büyümeye 0,3 yüzde puanı katkıda bulunan ihracattaki toparlanmadan kaynaklandı. Japonya Ekonomi Bakanlığı'na göre ticaret açığı Nisan'dan Haziran'a daralarak dış baskılar karşısında bir miktar rahatlama sağladı.

Yıllık bazda Japonya'nın GSYH'si ilk çeyrekteki %1,8'den %1,2'ye geriledi. Yine de yıllık büyüme %1'e ulaşarak Reuters anketinde öngörülen %0,4'ün iki katından fazla oldu.

Üç aylık büyüme, Japonya'nın 2024 yılında ihracatının %28'inden fazlasını oluşturan otomobillere uygulanan %25'lik gümrük vergisi de dahil olmak üzere tüm ihracatına %15'lik genel bir gümrük vergisi uyguladığı ABD ile yaşanan gümrük vergisi gerilimine rağmen gerçekleşti.

Capital Economics'ten Marcel Theliant, Japonya'nın "ABD'nin gümrük vergilerinden sıyrıldığını" söyledi, ancak yatırımlarda beklenen yumuşama ve zayıflayan ihracat ivmesine atıfta bulunarak ileride potansiyel bir yavaşlama konusunda uyardı.

Japonya Merkez Bankası kısa bir süre önce mali yıl için büyüme görünümünü %0,5'ten %0,6'ya yükseltti, ancak küresel politika değişiklikleri nedeniyle şirket karlarına yönelik riskleri işaret etti.

Sompo Institute Plus'tan ekonomist Masato Koike "güçlü bir durgunluk hissine" dikkat çekti ve uzun süreli gümrük tarifelerinin ücret artışını, ikramiyeleri ve gelecekteki sermaye yatırımlarını azaltarak Japonya'yı 2026'da hafif bir durgunluğa itebileceği konusunda uyardı.

İlginizi Çekebilir
Trump’ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı Trump'ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı 13 Ağustos 2025 11:16
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor 13 Ağustos 2025 09:52
Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı 13 Ağustos 2025 09:02
Avustralya’da ücret artış hızı yavaşladı Avustralya'da ücret artış hızı yavaşladı 13 Ağustos 2025 08:59
Trump, Goldman Sachs’ı yanlış değerlendirmekle suçladı Trump, Goldman Sachs'ı yanlış değerlendirmekle suçladı 13 Ağustos 2025 08:57
ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü 13 Ağustos 2025 08:53
Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor 13 Ağustos 2025 08:38
Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı 12 Ağustos 2025 15:48
ABD enflasyon verisi belli oldu ABD enflasyon verisi belli oldu 12 Ağustos 2025 15:39
Çin’den gümrük vergisi açıklaması Çin'den gümrük vergisi açıklaması 12 Ağustos 2025 15:21
OPEC’in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı OPEC'in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı 12 Ağustos 2025 15:04
İngiltere’de işsizlik yatay seyir izledi İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi 12 Ağustos 2025 11:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler