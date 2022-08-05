GPIF, Nisan-Haziran döneminde ekonomik yavaşlama endişelerinin küresel Borsaları vurmasıyla yüzde 1,9 veya 3,75 trilyon yen (28 milyar dolar) kaybetti. Fonun toplam varlıkları böylece 193,01 trilyon yen'e geriledi. Bu, Mart 2020'den beri görülen ilk çeyreklik düşüş oldu.

Fondaki Japon hisseleri bu dönemde yüzde 3,7 düşerken yabancı hisse senetleri yüzde 5,4 düştü. Yerli tahviller yüzde 1,3 gerilerken doların yen karşısında yüzde 12'ye yakın değer kazanmasının etkisiyle yabancı tahvillerin getirisi yüzde 2,7 oldu.

Varlıklarının yaklaşık yarısı yabancı yatırımdan oluşan fon, yen'de Mart'tan beri görülen sert değer kaybının bir kısmını telafi etti.

Nisan-Haziran döneminde MSCI Tüm Dünya Endeksi ve ABD'de S&P 500 Endeksleri yüzde 16'şar orana gerilerken Japon Topix yüzde 3,9 düştü. 10 yıllık ABD tahvil faizi bu dönemde 67 baz puan yükselirken Japon hazine tahvilleri ise yatay seyretti.