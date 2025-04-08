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Japonya: Gerekli tüm tedbirleri alacağız

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Japon şirketlerine fon yardımı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2025 09:16

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan yüksek gümrük vergilerinin etkilerine yanıt vermek üzere, ABD'nin hamlesinden etkilenen Japon şirketlerine fon yardımı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alma sözü verdi.

Maliye Bakanı Kato düzenlediği basın toplantısında, "Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı, ABD'nin gümrük vergisi önlemlerine yanıt vermeye tam olarak hazır olduğumuzdan emin olmak için kendi görev gücünde gerekli analizleri yapacak ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapacak" dedi.

Japonya, ABD'nin gümrük vergilerinden muafiyet ararken Başbakan Shigeru Ishiba Pazartesi günü Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya ile ticaret müzakerelerine kendisinin liderlik edeceğini söyledi.

Bessent X adresinde yaptığı açıklamada "Japonya, Amerika'nın en yakın müttefikleri arasında yer alıyor ve tarifeler, tarife dışı ticaret engelleri, döviz sorunları ve devlet sübvansiyonları ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz verimli çalışmaları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Japon Maliye Bakanı ise Bessent ile müzakereleri kimin yöneteceğini henüz bilmediğini söyledi.

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