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Japonya iş dünyası ile istişarelerde bulunacak

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto ABD gümrük vergilerine karşı misilleme önlemleri konusunda iş dünyası ile istişarelerde bulunacak.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2025 09:13

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2025 09:14

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto düzenlediği basın toplantısında, Japon yetkililerin önümüzdeki hafta başta çelik, alüminyum ve otomobil sektörleri olmak üzere iş çevreleriyle istişarelerde bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal mallara yüksek gümrük vergileri uygulama kararına karşı atılacak adımları görüşeceklerini söyledi.

Trump 18 Şubat'ta ülkeye yapılan tüm çelik ve alüminyum sevkiyatlarına %25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladı. Ayrıca ABD'nin ticaret ortakları için ayna tarifelerin duyurulacağını kaydetti ve "2 Nisan civarında" otomobillere tarife uygulama niyetini açıkladı.

Muto, "ABD'nin ek tarifelerine vereceğimiz yanıtı değerlendirirken Japon endüstrisinin görüşlerini dikkate almak önemlidir. Bu nedenle, (tarifelerden) etkilenebilecek çelik, alüminyum ve otomobil endüstrilerinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı düzenlemeye karar verdim" dedi

Muto, ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunmak üzere ilk fırsatta ABD'yi ziyaret etmek istediğini de söyledi.

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