Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümet ile BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefinin mümkün olan en çabuk şekilde başarılması çağrısını yaptıkları 2013'teki ortak açıklamanın gözden geçirilmesi için çok erken olduğunu söyledi.

Bakan Suzuki, ortak açıklamanın olası gözden geçirmesi için henüz bir takvimin belirlenmediğini vurguladı.

Ortak açıklamanın gözden geçirilmesi ihtiyacını sorulduğu Suzuki, "Yeni BOJ başkanına henüz karar verilmediği ortamda bu konuda yorumda bulunmak için çok erken. Hükümet ve BOJ ücretlerde büyümenin enflasyon hedefinin yakalanması için öneminin tamamen bilincindeler" dedi.