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Japonya Maliye Bakanı: Japonya artık deflasyonda değil

Japonya Maliye Bakanı Shunichi, Japonya ekonomisinin artık deflasyonda olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 08:56

Japonya Maliye Bakanı Shunichi, Japonya ekonomisinin artık deflasyonda olmadığını ve güçlü bir ücret artışı eğiliminin gerçekleştiğini söyledi.

Başbakan Fumio Kishida ve Suzuki de dahil olmak üzere politika yapıcılar son günlerde defalarca ülkenin henüz deflasyondan sağlam bir çıkış ilan edebilecek durumda olmadığını söylediler.

Hükümetin ücretlerdeki olumlu ivmeyi devam ettirmek için mevcut tüm politika adımlarını seferber edeceğini söyleyen Suzuki, Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda atacağı politika adımları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Japonya Kabine sekreteri Hayashi de para politikasının BOJ'un yetki alanında olduğunu, BOJ'un hükümetle yakin çalışarak fiyat hedefine sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde ulaşmak için uygun para politikasını uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Hhayashi, "Para politikasının spesifik araçları ve ekonomik göstergelerin yorumu BOJ'a bağlı" dedi.

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