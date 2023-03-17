Japon hükümetinin BOJ ve diğer ülkelerden finansal otoriteler ile yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Batı'da bankalarda yaşanan güven krizinin Japon finansal sistemine sıçramasını engellemek için çalıştıklarını vurguladı.

Suzuki, "Japon finansal kuruluşlarının bol likidite tabanları ve yeterli likiditeleri var, ancak hükümete cari krizin Japonya'nın finansal sistemine etkisini yakından takip ediyor. Aklımızdaki çeşitli risk olasılıkları konusunda Finansal Hizmetler Ajansı, BOJ ve diğer ülkelerin finansal otoriteleri ile yaktın koordinasyon içinde" diye konuştu.