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Japonya Maliye Bakanlığı FSA ve BoJ yetkilileri piyasaları görüşecek

Japonya Maliye Bakanlığı, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Finansal Hizmetler Ajansı yetkilileri ile piyasaları görüşecek.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 06 Ağustos 2024 09:04

Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasaların durumunu görüşmek üzere toplanacak.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı TSI 09.00'da başlayacak.

Maliye Bakanlığı, görüşmede uluslararası finans piyasalarının tartışacağını bildirdi.

Bakanlık, üst düzey mali diplomat Atsushi Mimura'nın üçlü toplantı sonrasında basına açıklama yapacağını belirtti.

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