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Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Başkan Kazuo Ueda’nın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ueda'nın sonraki hafta yapılacak politika toplantısına katılamayacağı düşünülüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 13:31

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Başkan Kazuo Ueda'nın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Merkez bankasından yapılan bilgilendirmeye göre Ueda'nın karaciğer kisti enfeksiyonu tedavisi kapsamında hastanede bulunduğu ve tedavi sürecinin yaklaşık iki hafta sürebileceği ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Ueda'nın gelecek hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısına katılamayacağı değerlendiriliyor.

BOJ, 15–16 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantıda başkanlık görevini Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun üstleneceğini, toplantı sonrası düzenlenecek basın toplantısını ise diğer Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın yöneteceğini duyurdu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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