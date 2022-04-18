Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, yenin son hareketlerinin oldukça keskin olduğunu ve işletme planlarına zarar verebileceği uyarısında bulundu. Kuroda, kurun değer kaybının zararları konusunda bugüne kadarki en güçlü uyarısını yaptı.

Genel olarak değerlendirmede bir değişiklik olmadığını belirten Kuroda, zayıf yenin Japon şirketlerin yurt dışı kazançlarının kar değerlerinde artıştan beri ekonomi için iyi olduğu değerlendiremsinin yeniledi.

Ancak Kuroda, dolar karşısında yenin bir ay içinde 115-116 seviyesinden 125-126 seviyesine düşmesinin şirketlere zarar vermesi için yeterli dalgalanma olduğuna vurgu yaptı.