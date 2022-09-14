Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın borsa endeksi olan Nikkei, Japonya Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile kur seviyelerini izlediğini yazdı. Bu hamle kura müdahale öncesi bir adım olarak düşünülüyor. Bu hamlenin piyasa aktörlerine tek yönlü işlemler yapmama konusunda bir uyarı olduğu da ifade ediliyor. Bu tip hamleler ülkede volatilitenin yükseldiği ve sözlü müdahalenin yeterli olmadığı durumlarda yapılıyor.

Dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde olan yen, haberin ardından toparlanma ivmesi gösterdi. Asya seansında ilk işlemlerde dolar/yen kuru 144,96'yı görmüş, haberin ardından 143 seviyesine çekilmişti.

Döviz piyasasındaki gelişmeler Japonya'da hükümetin gündeminde de ilk sıralarda yer alıyor. Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz piyasalarındaki mevcut trendin devam etmesi durumunda Japonya'nın herhangi bir karşılıktan imtina etmeyeceğini söyledi.

Bakan Suzuki bu karşılıklar arasında piyasalara müdahil olmanın da yer aldığına işaret etti.

Suzuki, "Dünden (13 Eylül) bu yana dolara karşı 2 ya da 3 yenlik gerileme izledik. Bu düşüşün çok ani olduğu açık. Bu hamlenin ardından spekülatif hareketler olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda endişeliyiz" diye konuştu.

PİYASALARDA OYNAKLIKLAR ARTABİLİR

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Takeshi Minami, Fed'in önümüzdeki hafta yapılacak toplantısına kadar spekülasyonların devam edebileceğini ve volatilitenin yüksek kalacağını söyledi. Minami, Japonya Merkez Bankası'nın bu toplantısında yende görülen hızlı zayıflama ile ilgili uyarı işaretleri vermeye devam edeceğini ama yendeki düşüşe karşılık vermek için para politikasında herhangi bir değişiklik yapmasının olası olmadığını söyledi.