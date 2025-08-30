Japonya Savunma Bakanlığı'ndan rekor bütçe talebi

CANLI BORSA
Japonya Savunma Bakanlığının 2026 mali yılı bütçe talebinin yaklaşık 8,8 trilyon yen (60 milyar dolar) olarak hedeflendiği, rekor seviyedeki talebin odak noktasının ülkenin uzak adalarını savunmak için çeşitli füze sistemleri ile insansız hava araçlarının tedariki olduğu bildirildi.

Oluşturma Tarihi 30 Ağustos 2025 11:52

Kyodo News'in haberine göre, 2025 mali yılı için belirlenen 8,5 trilyon yenlik bütçeye kıyasla, yeni yıl savunma bütçesinin 8,8 trilyon yen (60 milyar dolar) olması hedefleniyor.

Talep edilen rekor seviyedeki bütçe kapsamında, Çin'in askeri faaliyetlerine karşı ülkenin güneybatısındaki adaların savunması için tasarlanan ekipmana ve hipersonik güdümlü füzelere yaklaşık 475 milyon dolar ayrılacak.

Hava savunma kabiliyetlerini artırmak amacıyla füze tespit ve takip sistemlerinin iyileştirilmesi, Patriot hava savunma sisteminin yenilenmesi ve deniz savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için de kaynak ayrılacak.

Bütçe kapsamında 2,13 milyar dolar da insansız hava ve sualtı araçlarının satın alınması için kullanılacak.

Japonya, gelecek 5 yıllık plan kapsamında, yıllık savunma harcamalarını yaklaşık iki katına çıkararak toplam 315 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Söz konusu plan, Japonya'yı Çin ve ABD'den sonra savunmaya en fazla harcama yapan 3'üncü ülke konumuna getirecek.

