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Japonya son 4 mali yıldır vergi gelirlerini artırıyor

Japonya Maliye Bakanlığı, Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 13:29

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 13:30

Japonya Maliye Bakanlığı, Japonya hükümetinin, Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı elde ettiği vergi gelirlerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kaydedildi.

2022 mali yılında ise 71,14 trilyon yen olan vergi gelirlerinin son 4 yıldır art arda rekor seviyelere eriştiği vurgulandı.

Kurumsal firmaların yükselen kazançlarının olumlu yansıdığı 2023 mali yılı rakamı şimdiye kadarki en yüksek vergi geliri oldu.

TÜKETİM VERGİSİ GELİRİ DURAĞAN

2023 mali yılı kapsamlı kurumlar vergisi gelirleri, yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 15,86 trilyon yene (97,8 milyar dolar) yükseldi. Japon yeninin döviz karşısında değer kayıpları, Japon ihracatçı firmaların yurt dışı menşeli karlarını artırmasına etki etti.

Tüketim vergisi gelirleri yüzde 0,1 artışla 23,09 trilyon yen (143,1 milyar dolar) oldu. Enerji ve ham madde maliyetlerindeki artışın enflasyona yol açmasıyla tüketim vergi gelirlerinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Gelir vergisi gelirleri ise yüzde 2,1 düşüşle 22,05 trilyon yen (136,6 milyar dolar) oldu.

ULUSLARARASI TURİZM VERGİSİ GELİRLERİ 3 KATTAN FAZLA YÜKSELDİ

Kovid-19 sınırlamalarının hafiflemesiyle uluslararası turizm vergisi gelirleri 3 kattan fazla artışla 39,9 milyar yene (247,3 milyon dolar) çıktı.

Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı vergi gelirlerinin yaklaşık 70 trilyon yen (433,9 milyar dolar) olması bekleniyor.

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