Japonya tasarruf yerine yatırımları teşvik eden politikasını değiştirmedi

Japonya'nın Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, borsadaki son dalgalanmalara rağmen halkın tasarruftan yatırıma geçmesini teşvik etme yönündeki hükümet politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Hayashi düzenli bir basın toplantısında, "Hanehalkı yatırımlarının finansal piyasalar yoluyla daha yüksek kurumsal değere yol açtığı ve daha sonra bu yatırımların artan sermaye geliri şeklinde hanelere geri döndüğü verimli bir döngüyü gerçekleştirmek önemlidir." dedi.