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Japonya 'üçüncü büyük ekonomi' unvanını kaybetti

Japon ekonomisi daraldı, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi unvanını kaybetti.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:20

Japonya, 2023 yılının sonunda beklenmedik bir şekilde resesyona girdi ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma unvanını Almanya'ya kaptırdı.

Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2023'ün son çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki %3,3'lük düşüşün ardından yıllık bazda %0,4 daraldı. Ekonomistler ise Ekim-Aralık döneminde %1,4'lük büyüme bekliyorlardı.

İki çeyrek üst üste daralma yaşanması tipik olarak teknik resesyonun tanımı olarak kabul ediliyor.

Çeyreklik bazda GSYH %0,3 artış beklentilerine karşılık %0,1 daraldı. Bir önceki çeyrekte de %0,8'lik daralmayla karşılaşmıştı.

Ekonomi Bakanı Yoshitaka Shindo, verilerin açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, artan fiyatlar nedeniyle "ivme kaybettiğini" belirttiği tüketimi desteklemek için sağlam bir ücret artışı sağlanması gerektiğini vurguladı. Shindo, büyüme verisininin BOJ politikası üzerindeki etkisi sorulduğunda, "Anladığımız kadarıyla BOJ para politikasını yönlendirirken tüketim de dahil olmak üzere çeşitli verilere ve ekonomiye yönelik risklere kapsamlı bir şekilde bakıyor" yanıtını verdi.

Moody's Analytics kıdemli ekonomisti Stephan Angrick, "GSYH'de art arda iki ve iç talepte art arda üç düşüş, revizyonlar nihai rakamları marjda değiştirse bile kötü haber. Bu durum, merkez bankasının bırakın bir dizi faiz artırımını, bir faiz artırımını haklı çıkarmasını bile zorlaştırıyor" dedi.

Bazı analistler, Japon ekonomisinin cari çeyrekte de bir daralma yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

Dai-ichi Life Research Institute kıdemli yönetici ekonomisti Yoshiki Shinke, "Özellikle dikkat çekici olan, iç talebin temel direkleri olan tüketim ve sermaye harcamalarındaki durgunluktur. Ekonomi, büyümeyi tetikleyen temel unsurlar olmadığı için şimdilik ivme kaybetmeye devam edecek" dedi.

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