Japonya ve ASEAN ilk ortak stratejilerini oluşturmayı planlıyorlar

Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin'in elektrikli araç pazarında artan varlığına karşı Güneydoğu Asya bloğu içinde otomobil üretimi ve satışına ilişkin ilk ortak stratejilerini oluşturmayı planlıyor.

AMAÇ 2035'E KADAR GEÇİCİ STRATEJİ OLUŞTURMAK

Nikkei'nin herhangi bir kaynak göstermeden verdiği habere göre amaç, Japonya ve ASEAN üyelerinin ekonomi bakanları önümüzdeki Eylül ayında bir araya geldiklerinde 2035 yılına kadar sürecek geçici bir ortak strateji oluşturmak.

Nikkei, ortak stratejinin personel eğitimi, üretimde karbonsuzlaştırma, mineral kaynak tedariki ve biyoyakıt gibi yeni nesil alanlara yatırım konularında işbirliğini içermesinin beklendiğini söyledi.