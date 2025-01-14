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Japonya'a iflas eden şirket sayısı tarihin en uzun serisini yaşadı

Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda artışını 2024 yılının son ayında da devam ettirdi; böylece üst üste 32'inci ayda da artış kaydedilmiş oldu.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2025 11:38

Son Güncelleme Tarihi 14 Ocak 2025 11:38

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,2 artarak 848 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 806 seviyesindeydi.

Böylece, Ekim 1990 ile Nisan 1993 arasında 31 ay görülen yıllık artış serisi aşılarak, tarihteki en uzun sürekli artış dönemi yaşandı. Toplam iflas yükümlülükleri, 5 milyar yenin üzerinde borç yükü getiren birkaç büyük ölçekli iflasın etkisiyle 2024'ün en büyük ikinci tutarı olan 210,1 milyar yene ulaştı. Böylece geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 101,5 milyar yene göre %107,0 artış yaşandı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 710 oldu ve bir önceki yılın aynı ayını 32'inci kez geride bıraktı. Türlerine göre, "tasfiye tipi" iflasların sayısı 824 olup, toplamın yüzde 97,2'sini oluşturdu.

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