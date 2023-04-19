BoJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren imalat sektörü güven endeksi Mart ayının ardından Nisan ayında da -3 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, imalat sektörü için güven endeksinin gelecek 3 ayda endeksin +7 olmasını bekliyorlardı.

5-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete 239 şirket katıldı.

Büyük hizmet sektörü şirketleri için güven endeksi ise Nisan ayında Mart ayındaki +21'den +24 seviyesine çıkarak, Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz aında hizmet sektörü güven endeksinin +19'a gerilemesi bekleniyor.