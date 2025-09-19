CANLI BORSA
Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstererek Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2'lik hedefini aşmaya devam etse de, son dokuz ayın en yavaş yükselişini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2025 08:57

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2025 09:00

Bu durum, hanehalklarının artan yaşam maliyetleri karşısında bir miktar rahatlama bulduğuna işaret ediyor.

Açıklanan veriler, volatil taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan ancak yakıt maliyetlerini içeren çekirdek tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yükselişinin, piyasa beklentileriyle örtüşerek Temmuz ayındaki %3,1'lik artıştan yavaşladığını gösterdi.

Merkez Bankası'nın daha yakından izlediği, hem taze gıda hem de yakıt maliyetlerini hariç tutan endeks ise ağustos ayında yıllık bazda %3,3 yükseldi; bu oran temmuz ayındaki %3,4'lük artışa kıyasla düşüşe işaret ediyor.

