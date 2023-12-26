Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Kasım ayında yüzde 2,7 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon ölçümü bir önceki ay yüzde 3,0 seviyesini görmüştü. Eylül ayında ise yüzde 3,4 ile bugüne kadar görülen en yüksek seviye ölçüldü.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Kasım ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 2,5, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 3,8 artış gösterdi.