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Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü geriledi.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2024 08:58

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Şubat ayında düşüş gösterdi.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Şubat ayında yüzde 2,3 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon ölçümü bir önceki ay yüzde 2,6 seviyesindeydi.

2023 yılı Eylül ayında yüzde 3,4 seviyesine çıkan çekirdek enflasyon, en yüksek seviyesini gördü.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Şubat ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentisi olan yüzde 2,8 seviyesinde gelirken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 3,2 olarak açıklandı.

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